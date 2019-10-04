Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от российских суперджетов

По некоторым данным, вместо них перевозчик закупит самолеты производства Airbus.

Interjet ведет переговоры с Airbus о покупке 12 самолетов A220. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, стороны близки к заключению сделки, стоимость которой, по примерным оценкам, может составить около миллиарда долларов. Ни перевозчик, ни производитель самолетов ситуацию пока не комментировали.

Аэробусы должны заменить в парке Interjet российские SSJ100. Мексиканская авиакомпания – крупнейший и последний зарубежный эксплуатант этих самолетов. Ранее сообщалось, что две трети суперджетов простаивают из-за отсутствия запчастей, и часть самолетов пришлось разобрать на детали. Также источники изданий сообщали, что перевозчик планирует выставить российские лайнеры на продажу.

Ранее от SSJ100 отказались некоторые другие авиакомпании, включая Red Wings и CityJet.