В Ростове-на-Дону двух участников пикета приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима

Яна Сидорова и Владислава Мордасова признали виновными в организации массовых беспорядков.

Собравшиеся в суде люди бурно отреагировали на приговор, сочтя его несправедливым, — рассказал «Эху Москвы» исследователь организации Amnesty International Олег Козловский. Козловский добавил, что суд не обратил внимание на информацию о пытках подсудимых и на допущенные нарушения в материалах дела.

Сами осужденные своей вины не признают. Они утверждают, что вышли на мирный митинг, в ходе которого никто не пострадал.

В 2017-ом году Мордасова и Сидорова задержали с громкоговорителями и плакатами у здания областного правительства. Еще один осужденный Вячеслав Шашмин находился в переулке неподалеку от площади. Он получил условный срок.