В России нашли первый в мире алмаз-матрешку

Внутри драгоценного камня, обнаруженного на одном из месторождений в Якутии, свободно перемещается алмаз поменьше. Об этом сообщает компания Алроса. Исследователи выдвигают две основные гипотезы появления такого камня: либо в процессе роста алмаз был захвачен другим минералом, который затем растворился, либо алмаз рос настолько быстро, что появилась прослойка вещества, которая также затем исчезла. Будет ли уникальный камень выставлен на продажу – не уточняется.
2019-10-04T16:30:00+03:00
2019-10-04T16:35:40+03:00
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16:30, 04 октября 2019
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