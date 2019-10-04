В США уже у более чем тысячи курильщиков вейпа диагностировано неизвестное легочное заболевание

Число жертв возросло до 18. такие данные приводит американский Центр по контролю и профилактике заболеваний. Все версии врачей о причинах недуга до сих пор не нашли подтверждения во время вскрытий.

Серия заболеваний началась в конце лета. Вскоре администрация американского президента анонсировала запрет всех электронных сигарет с добавками и ароматизаторами. Глава крупнейшего производителя вейпов – компании Juul – на этом фоне ушел в отставку