Правительство Гонконга запретило ношение масок во время акций протеста

Глава специального административного района Китая Кэрри Лам воспользовалась законом о чрезвычайном положении, который расширяет полномочия властей. Нарушение запрета, который вступает в силу с завтрашнего дня, карается лишением свободы сроком до одного года и крупным штрафом. В правительстве считают, что эта мера позволит сдержать радикальное поведение со стороны слишком агрессивных демонстрантов. Между тем, как сообщает Associated Press, закон спровоцировал новые акции протеста, участники которых вышли на улицы в масках.