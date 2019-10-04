Правительство Гонконга запретило ношение масок во время акций протеста

Глава специального административного района Китая Кэрри Лам воспользовалась законом о чрезвычайном положении, который расширяет полномочия властей. Нарушение запрета, который вступает в силу с завтрашнего дня, карается лишением свободы сроком до одного года и крупным штрафом. В правительстве считают, что эта мера позволит сдержать радикальное поведение со стороны слишком агрессивных демонстрантов. Между тем, как сообщает Associated Press, закон спровоцировал новые акции протеста, участники которых вышли на улицы в масках.
2019-10-04T16:30:00+03:00
2019-10-04T16:33:57+03:00
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16:30, 04 октября 2019
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