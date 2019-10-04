Российское посольство запросило консульский доступ к задержанной в Иране журналистке Юлии Юзик

В связи с инцидентом в МИД приглашен посол исламской республики. О причинах задержания официально ничего не сообщается. Бывший супруг Юзик Борис Войцеховский написал в фейсбуке, что ее обвиняют в работе на израильские спецслужбы. Журналистка писала книги о терроризме на Кавказе и неоднократно работала в горячих точках. Как уточняется, нынешний визит Юзик в Тегеран был частным.