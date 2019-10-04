В Ростове-на-Дону осуждены трое мужчин, признанных виновными в попытке организовать массовые беспорядки

Владислав Мордасов и Ян Сидоров приговорены к 6,5 годам лишения свободы. Вячеслав Шашмин получил условный срок. По версии следствия, фигуранты состояли в чате, который являлся ячейкой запрещенного в России движения «Арт-подготовка». Два года назад они якобы откликнулись на призыв лидера движения Вячеслава Мальцева устроить акции протеста. Сами осужденные своей вины не признают. Они утверждают, что вышли на мирный митинг, в ходе которого никто не пострадал. Мордасова и Сидорова задержали с громкоговорителями и плакатами «Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку» у здания областного правительства. Шашмин находился в переулке неподалеку от площади.
2019-10-04T16:30:00+03:00
2019-10-04T16:35:16+03:00
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16:30, 04 октября 2019
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