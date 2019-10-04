Суд в Ростове-на-Дону вынес решение делу о покушении на организацию и участие в массовых беспорядках

Подсудимые не признают вины и заявляют, что из них выбивали признательные показания.

Владислав Мордасов, Ян Сиродов и Вячеслав Шашмин под стражей провели почти два года, пока шло следствие. 5 ноября 2017 года двое из них вышли на пикет в поддержку погорельцев, пострадавших от крупного пожара в городе, были задержаны и вскоре стали фигурантами уголовного дела.

Следователи установили, что обвиняемые были связаны с запрещенным в России движением «Артподготовка». Они состояли в одном Telegram-чате, который использовался для подбора соратников для проведения в Ростове массовых беспорядков с целью дестабилизации обстановки, напоминает газета «Коммерсантъ». Участники встречались в кафе «Шаурма 24» и блинной «Вкуснолюбов», где якобы обсуждали совместный план действий.

Подсудимые говорят, что признательных показаний от них добились с помощью пыток – к ним применяли физическое и психологическое насилие. О давлении силовиков также заявляли свидетели, выступавшие в суде. Протоколы допроса подписывали из страха уголовного преследования. Гособвинение просило для молодых людей реального лишения свободы.

Мордасов и Сидоров получили по 6.5 лет колонии строго режима, Шашмина, за покушение на участие в беспорядках наказали условно, передает представитель Amnesty International в России, который присутствовал на оглашение приговора.



Решение суда собравшиеся встретили криками «люстрация» и «позор».