Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Пока их чуть более 170-ти. Как заявил в интервью «Ведомостям» председатель правления кредитной организации Сергей Монин, за последний год клиенты банка на 60% чаще стали пользоваться онлайн-каналами и, соответственно, значительно реже ходить в отделения. Райффайзенбанк, напомню, входит в список системно-значимых банков России.