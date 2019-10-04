Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Пока их чуть более 170-ти. Как заявил в интервью «Ведомостям» председатель правления кредитной организации Сергей Монин, за последний год клиенты банка на 60% чаще стали пользоваться онлайн-каналами и, соответственно, значительно реже ходить в отделения. Райффайзенбанк, напомню, входит в список системно-значимых банков России.
2019-10-04T15:31:00+03:00
2019-10-04T15:35:29+03:00
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15:31, 04 октября 2019
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