Неустановленное заболевание, связанное с курением вейпов, распространяется в США

Оно диагностировано у более, чем тысячи человек. При этом, 18 погибли. Случаи заболевания зафиксированы почти во всех штатах. В основном, речь идет о молодых мужчинах. Причина заболевания до сих пор не установлена.
2019-10-04T15:31:00+03:00
2019-10-04T15:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 04 октября 2019
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