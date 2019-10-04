В Ростове сегодня должны вынести приговор трем жителям, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков

В Ростовском областном суде сегодня должны вынести приговор трем местным жителям, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Речь идет о двух молодых людях, которые проводили одиночные пикеты у здания администрации города осенью 2017 года, и еще об одном, который проходил в этот момент рядом. Согласно фабуле дела, Владислав Мордасов и Ян Сидоров вели открытый телеграм-чат, в котором обсуждали планы беспорядков.