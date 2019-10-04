В Ростове сегодня должны вынести приговор трем жителям, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков

В Ростовском областном суде сегодня должны вынести приговор трем местным жителям, которых обвиняют в подготовке массовых беспорядков. Речь идет о двух молодых людях, которые проводили одиночные пикеты у здания администрации города осенью 2017 года, и еще об одном, который проходил в этот момент рядом. Согласно фабуле дела, Владислав Мордасов и Ян Сидоров вели открытый телеграм-чат, в котором обсуждали планы беспорядков.
2019-10-04T15:30:00+03:00
2019-10-04T15:34:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2513469-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:30, 04 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…