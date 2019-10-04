ЦСКА и Краснодар потерпели поражения и во втором туре Лиги Европы

В матчах с испанскими клубами российские команды не набрали ни одного очка.

Первая команда России, а ЦСКА лидирует в чемпионате страны, проиграла одной из последних в Испании. Коллеги сделали из этого глобальные выводы, тем более, что ЦСКА играя дома создал очень мало моментов. У Эспаньола их тоже было немного, но реализация помогла испанцам победить 2-0. Скроенная наспех армейская оборона сделала слишком много ошибок. Первый мяч забил У Лэй. Это был первый гол китайского футболиста в еврокубках, если не считать квалификационных матчей. Ну а второй состоялся уже в добавленное время. Краснодар как говорят, зевнул контратаку Хетафе и почти весь матч пытался отыграться. Вместо этого пропустил еще один мяч, но мог спасти игру. Ари забил изящный гол и мог забить еще, равно как и Уткин, попади он в воротам с семи метров, но этого не произошло и победа осталась за Хетафе 2-1.

После двух туров российские клубы в Лиге Европы не набрали ни одного очка. Матчи третьего тура состоятся 24 октября.