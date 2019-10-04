Глава администрации Гонконга ввела запрет на ношение масок для участников протестов

Кэрри Лам сказала, что нельзя допустить эскалации насилия, поэтому власти ищут способы ее предотвратить. В настоящий момент запрет на ношение масок в ходе массовых мероприятий действует, как минимум, в 15 странах, включая США, Канаду, Германию и Францию, — напоминает ТАСС.