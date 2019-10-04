В Прикамье детей одели в форму сотрудников исполнения наказаний и построили на плацу СИЗО

Мероприятие называлось «Я – патриот России».

Прививать детям чувство патриотизма сотрудники службы исполнения наказаний решили собственными методами. Построили детей на плацу перед штабом СИЗО, одели в форму и начали отрабатывать с ними строевые приемы. Далее несовершеннолетним на практике показали как работают служебные собаки, а именно как преследуют человека и обнаруживают его в автотранспорте. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю рассказали «Эху Перми», что мероприятие было организовано исключительно в патриотических целях, а форму детям дали просто примерить. «Это не форма сотрудников, им просто давали примерить жилеты такие, на липучках. Это просто для показательных выступлений, демонстрировать какое обмундирование есть», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

На фото, которое опубликовано на сайте управления видно, что на плацу стоят дети не старше десяти-одиннадцати лет. В информационном сообщении также уточняется, что в патриотическом мероприятии приняли участие дети сотрудников СИЗО, а также ученики местной школы №1.

Во ФСИН не уточняют, от кого конкретно исходила инициатива организации патриотического мероприятия.