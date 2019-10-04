Российскую журналистку Юлию Юзик, по некоторым данным, задержали в Иране по подозрению в шпионаже

Она приехала 29 сентября, и в аэропорту Тегерана у нее отобрали паспорт, — рассказал в эфире РБК пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. Ганенко добавил, что Юзик не уведомляла посольство о приезде в Иран.

В связи с произошедшем в Тегеране посол Ирана в Москве вызван в МИД для прояснения ситуации.

Юлия Юзик работала в нескольких российских изданиях. В последние годы она занимается литературными работами и журналистскими расследованиями. Она – автор книг «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь».