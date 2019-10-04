На аукционе Сотби за 12 миллионов долларов продана картина Бэнкси, которая высмеивает британский парламент

Она получила название «Скатившийся парламент». На ней изображены шимпанзе, заседающие в палате общин. Картина была написана в 2009 году. Торги длились всего 13 минут. Финальная цена – более, чем в пять раз превзошла начальную и установила новый аукционный рекорд стоимости для работ стрит-арт-художника Бэнкси.
2019-10-04T14:32:00+03:00
2019-10-04T14:34:49+03:00
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14:32, 04 октября 2019
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