На аукционе Сотби за 12 миллионов долларов продана картина Бэнкси, которая высмеивает британский парламент

Она получила название «Скатившийся парламент». На ней изображены шимпанзе, заседающие в палате общин. Картина была написана в 2009 году. Торги длились всего 13 минут. Финальная цена – более, чем в пять раз превзошла начальную и установила новый аукционный рекорд стоимости для работ стрит-арт-художника Бэнкси.