Минфин предлагает определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых

По мнению главы ведомства Антона Силуанова, это поможет избежать ситуаций, когда рабочих на заводе оформляют таким образом. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала распространить налог для самозанятых на всю Россию.
2019-10-04T14:32:00+03:00
2019-10-04T14:34:10+03:00
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14:32, 04 октября 2019
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