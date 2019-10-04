На Кубани группа вооруженных людей напала на консервный завод

При попытке захвата предприятия произошла стрельба, двое охранников были ранены.

Восемь человек, вооруженных огнестрельным оружием, сегодня утром ворвались на территорию завода «Кубанские деликатесы», расположенного в Славянском районе Краснодарского края. По данным источника «Интерфакса», нападавшие открыли стрельбу по охранникам, а затем попытались взять в заложники находивших внутри людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Позднее в районном отделе МВД рассказали ТАСС, что после стрельбы были задержаны семь человек. Сейчас их допрашивают следователи. Информацию о захвате заложников полицейские опровергли. По словам главы Славянского района Романа Синяговского, три человека госпитализированы с легкими травмами. По другим данным, в больницу с огнестрельными ранениями доставлены двое охранников. Чиновник также предположил, что инцидент связан с конфликтом собственников завода, которым в равных долях владеют предприниматели Иван Радченко и Владимир Скрипка. Предприятие называют одним из ведущих производителей консервированных овощей в регионе.

Полиция начала проверку по факту перестрелки на заводе.