Коптевский суд Москвы взыскал 55 тысяч рублей с организаторов протестной акции в столице по иску метрополитена

Напомним, ответчиками выступали несколько оппозиционных политиков, в том числе, Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина. Ранее по аналогичному иску Мосгортранса суд взыскал с них более миллиона рублей и почти 3,5 миллиона по иску от ГБУ «Автомобильные дороги». Также на днях был удовлетворен похожий иск ресторана «Армения».
2019-10-04T14:30:00+03:00
2019-10-04T14:33:14+03:00
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14:30, 04 октября 2019
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