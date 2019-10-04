Власти Ирана официально не уведомляли посольство России в Тегеране о задержании российской журналистки Юлии Юзик

Пресс-атташе нашей дипмиссии Олег Ганенко ссылается на слова его родственников о том, что ей предъявлено обвинение в работе на израильские спецслужбы. Для прояснения ситуации посол Ирана в Москве приглашен в МИД.
2019-10-04T14:30:00+03:00
2019-10-04T14:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 04 октября 2019
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