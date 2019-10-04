Не менее 25 человек погибли и около полутора тысяч были ранены в ходе антиправительственных протестов в Ираке

Не менее 25 человек погибли и около полутора тысяч были ранены в ходе антиправительственных протестов и столкновений с полицией в Ираке, сообщает Рейтер. Акции протеста начались 1 октября в Багдаде, их участники выражают недовольство коррупцией, безработицей и качеством общественных услуг. К сегодняшнему дню к протесту присоединились несколько других иракских городов. Это крупнейшие протесты за время действия нынешнего правительства Аль-Махди, которое пришло к власти год назад.

Правительственные силы безопасности применили боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстрации. В столице Ирака Багдаде введен круглосуточный комендантский час, сообщает AP. Протесты носят стихийный характер. Демонстранты уже в разных городах выступают против коррупции и безработицы. Они также недовольны отключениями электроэнергии и нехваткой воды. Также в социальных сетях появились требования митингующих об отставке правительства. Власти Ирака отключили интернет на большей части территории страны после массовых протестов в Багдаде. Пока доступ к сети остался только на севере Ирака, который контролируется курдами и не попадает под регулирование Багдада.

Израильское издание Nziv сообщает, что Иран начал переброску в Ирак подразделений полиции, специализирующихся на разгоне демонстраций и подавлении кампаний общественного недовольства (цитата по ньюсруком). Это будто бы связано с тем, что демонстранты начали выдвигать политические лозунги, призывая ограничить иранское влияние в Ираке. Также принято решение о закрытии двух КПП на границе.

Как сообщает издание The Bell, ранее Ирак заблокировал доступ к Facebook, WhatsApp, Instagram и ряду других мессенджеров, где могли координировать свои действия протестующие. При этом власти не говорят, на какой срок в стране заблокирован интернет.