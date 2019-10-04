В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Об этом «Эху» сообщил координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Магомедов.

Информацию о задержании подтвердили в посольстве России в Тегеране. Там отметили, что разбираются в ситуации. Журналист Борис Войцеховский, бывший муж Юзик, сообщил в Фейсбуке, что его экс-супругу обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Даже если эти обвинения подтвердятся, скорее всего, Юлию Юзик вышлют из страны. Такое мнение в интервью «Эху» высказал руководитель Центра стратегических исследований, религии и политики современного мира Максим Шевченко. Он отметил, что в свое время вместе с коллегой Орханом Джемалем столкнулся с жесткой системой контроля при въезде в Иран.

«Это первый раз, когда я слышу, что журналистку арестовали конкретно за связь с разведкой. Такое серьезное обвинение должно доказываться. Иран — это не враждебное России государство. Думаю, что встреча с консулом будет ей гарантирована в ближайшее время», — подчеркнул Шевченко.

«Ничего страшного не случится. Даже если она связана с разведкой, скорее всего, ее просто вышлют», — заключил Шевченко.

Тем временем, агентство РИА Новости сообщает, что в связи с задержанием Юлии Юзик в Тегеране посол Ирана приглашен в российский МИД.