Прокуратура не считает решение Конституционного суда препятствием для уголовного преследования митингующих

Прокуратура, как выяснилось, не считает решение Конституционного суда препятствием для уголовного преследования митингующих. Гособвинение разъяснило свою позицию по делу Константина Котова, которого приговорили к четырем годам колонии по так называемой «дадинской статье» – о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости».

В сентябре группа ученых-юристов обратилась с открытым письмом к председателю Конституционного суда Валерию Зорькину и призвала его выступить перед Федеральным собранием с посланием о неисполнении решения суда.