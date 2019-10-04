Мосгорсуд не стал смягчать приговор Владиславу Синице

Его признали виновным в призывах к насилию из-за твита про детей силовиков.

Самого Владислава Синицы в зале заседаний не было. Молодого человека показывали на двух экранах по видеосвязи из СИЗО. Подсудимый был в той же желтой майке, что и на всех предыдущих слушаний. Еще до появления тройки судей фигурант охарактеризовал происходящее как цирк.

Синице позволили выступить дважды. В прениях он вновь объяснял, зачем и при каких обстоятельствах писал про возможное похищение детей силовиков и расправу над ними. Это был грубый ответ на грубый и провокационный вопрос. Насилие порождает еще большее насилие, это Синица пытался донести до своего виртуального собеседника.

Защита Синицы больше говорила о юридических нюансах. Они сомневаются в компетенции лингвистов, которые делали заключение по публикации в микроблоге. Вопросы есть и к двум силовикам, которые в суде выступали свидетелями и говорили, что от твита Синицы испытали моральные страдания. В чем выразились эти страдания и к чему они привели, не известно.

Прокурор Анастасия Зверева в свою очередь, подчеркивала, что приговор нижестоящей инстанции справедлив и соразмерен общественной опасности от Синицы. Женщина говорила громко и активно жестикулировала.

Владислав Синица обратился к судьям с последним словом и говорил о политических последствиях их решения.

Решение судьи Ольги Неделиной и двух ее колег для Синицы похоже не стало неожиданностью. Мосгорсуд оставил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Заседание закончилось, собравшиеся пошли к выходу, мать Синицы помахала ему рукой в камеру.

Защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

Решение в отношении Владислава Синицы чрезмерно суровое. Такое мнение в интервью «Эху» высказал член президентского Совета по правам человека, заслуженный юрист России Генри Резник.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин говорил, что дело против Синицы станет уроком для всех шутников и провокаторов, не понимающих, где проходит грань между шуткой и реальными угрозами.