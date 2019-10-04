Средние траты фонда школьного класса на поздравление классного руководителя составили в этом году 2 тысячи 650 рублей

Средние траты фонда школьного класса на поздравление классного руководителя составили в этом году две тысячи 650 рублей. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом «Суперджоб». Чаще всего учителя поздравляют цветами и конфетами. В Москве подарок, в среднем, обошлось в три тысячи 100 рублей. Только 6% родителей говорят, что в классах их детей отсутствует практика коллективного поздравления учителя с профессиональным праздником.
2019-10-04T13:32:00+03:00
2019-10-04T13:34:47+03:00
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13:32, 04 октября 2019
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