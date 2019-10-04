Правительство обсуждает с авиакомпаниями компенсации за запрет полетов в Грузию

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее газета «Коммерсант» написала, что авиакомпания «Победа» просит Минтранс прояснить сроки предоставления компенсаций. В целом, все российские компании могли потерять более миллиарда рублей.

Запрет на авиасообщение с Грузией был введен после стихийного митинга в Тбилиси минувшим летом.