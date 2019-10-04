Семь человек задержаны после стрельбы на заводе в Краснодарском крае

Полиция проводит проверку инцидента, в результате которого три человека получили травмы. Ранее сообщалось, что неизвестные вооруженные люди напали на завод «Кубанские деликатесы». По предварительным данным, причиной конфликта стал спор между учредителями предприятия. Этот завод – один из ведущих производителей консервированных овощей на Кубани.