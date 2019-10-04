Союз журналистов России выясняет обстоятельства задержания в Иране российской журналистки Юлии Юзик

В интервью «Эху» глава Союза Владимир Соловьев сказал, что это может быть связано с наличием у нее израильской визы в паспорте. Пытается прояснить ситуацию и российское посольство в Тегеране.

«Мы с утра занимаемся этим вопросом. Наши коллеги из международного отдела СЖР связываются и с посольством Ирана, и с нашими коллегами в Иране, и с российским посольством», — рассказал Соловьев.

По словам Соловьева, «советник-посланник российского посольства в ближайшее время будет связываться с иранскими представителями, чтобы выяснить судьбу Юлии Юзик». «Судя по всему, она приехала в Иран по личному делу, а не как журналист. По некоторым данным, ей предъявляются претензии, так как в паспорте имеются израильские визы», — уточнил он.

Юлия Юзик интересуется арабскими странами, а также Кавказом, — рассказал «Эху» друг журналистки, руководитель проектов газеты «Псковская губерния» Александр Захаров.

Отметим, что иранские власти пока никаких комментариев не представили.