В Гонконге ввели запрет на появление в маске на акции протеста

За это нарушение грозит до года тюрьмы. Об этом сообщает газета «Саус Чайна Монинг Пост». Запрет должен вступить в силу ближайшей ночью. Участникам протестов запретят любые элементы одежды или предметы, закрывающие лицо и мешающие идентификации личности.
2019-10-04T13:03:00+03:00
2019-10-04T13:08:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:03, 04 октября 2019
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