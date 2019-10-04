В Гонконге ввели запрет на появление в маске на акции протеста

За это нарушение грозит до года тюрьмы. Об этом сообщает газета «Саус Чайна Монинг Пост». Запрет должен вступить в силу ближайшей ночью. Участникам протестов запретят любые элементы одежды или предметы, закрывающие лицо и мешающие идентификации личности.