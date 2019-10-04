В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Об этом «Эху» сообщил координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Магомедов. По некоторым данным, Юзик подозревают в шпионаже. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Инфомрацию о задержании журналистки агентству Интерфакс подтвердили в посольстве России в Тегеране. Там добавили, что разбираются в ситуации.

Союз журналистов занимается пропажей журналистки Юлии Юзик в Иране, сообщил «Эху Москвы» глава союза, член СПЧ Владимир Соловьев.

Соловьев добавил, что советник посланника российского консульства намеревается встретиться с иранскими властями по поводу пропавшей журналистки.