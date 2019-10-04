Мосгорсуд отказался изменить приговор Владиславу Синице, осужденному на пять лет за публикацию в Твиттере

Мосгорсуд отказался изменить приговор финансовому менеджеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет за публикацию в Твиттере. Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы». Синицу обвинили в разжигании ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и их родственникам с угрозой применения насилия. Защита Синицы готова дойти до Европейского суда по правам человека, чтобы доказать его невиновность, — сказал адвокат Денис Тихонов.

Дело на Синицу было заведено после того, как на его твитт обратили внимание федеральные телеканалы. Свидетелями обвинения выступали двое сотрудников Росгвардии, которые не могли вспомнить содержание записи в Твиттере.