МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными

По словам главы ведомства Вадима Пристайко, возможно он состоится на следующей неделе. Министр подчеркнул, что планируется ещё более масштабный обмен по сравнению с первым. Между тем, пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков сказал что в Кремле считают конечной целью обмен в формате «всех на всех». Он добавил, что работа в этом направлении продолжается.