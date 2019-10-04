МИД Украины анонсировал новый обмен заключёнными

По словам главы ведомства Вадима Пристайко, возможно он состоится на следующей неделе. Министр подчеркнул, что планируется ещё более масштабный обмен по сравнению с первым. Между тем, пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков сказал что в Кремле считают конечной целью обмен в формате «всех на всех». Он добавил, что работа в этом направлении продолжается.
2019-10-04T12:32:00+03:00
2019-10-04T12:41:25+03:00
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12:32, 04 октября 2019
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