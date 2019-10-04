7 человек задержаны после стрельбы на заводе в Краснодарском крае

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МВД. Сегодня утром вооружённые люди пришли на предприятие Кубанские деликатесы. В ходе конфликта пострадали 3 человека. Глава районной администрации Роман Синяговский сказал, что причиной произошедшего стало столкновение интересов собственников завода.
2019-10-04T12:32:00+03:00
2019-10-04T12:40:52+03:00
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12:32, 04 октября 2019
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