В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Об этом «Эху» сообщил координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Магомедов. По некоторым данным, Юзик подозревают в шпионаже. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Инфомрацию о задержании журналистки агентству «Интерфакс» подтвердили в посольстве России в Тегеране. Там добавили, что разбираются в ситуации.
2019-10-04T12:32:00+03:00
2019-10-04T12:38:16+03:00
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12:32, 04 октября 2019
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