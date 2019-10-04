Задержанную в Иране журналистку Юзик подозревают в связях с израильской разведкой – родственники

Задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик, по некоторым данным, подозревают в связях с израильской разведкой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» друг журналистки, руководитель проектов газеты «Псковская губерния» Александр Захаров со ссылкой на ее родственников.

Он также рассказал, что Юзик приехала в Иран несколько дней назад по приглашению как журналист. «Вчера вечером выбили дверь в номере гостиницы, где она остановилась, и ее увезли. Юлия смогла сделать один звонок — своей матери в Москву. Затем всю информацию распространила ее дочь», — отметил Захаров.

Он добавил, что до этого Юзик не раз бывала в Иране. «Она очень любит арабский мир, в Иране у нее много друзей, она ездит туда регулярно, даже работала корреспондентом в Тегеране 2 года назад», — заключил Захаров.