Смольный объявил конкурс о реконструкции СКК «Петербургский»

Будущий инвестор полвека сможет получать все доходы от использования арены.

Проект осуществят по схеме государственно-частного партнерства. Инвестор вправе надстроить, перестроить, расширить спорткомплекс и, главное, демонтировать и заменить несущие конструкции. Уже ясно, что арену задумано расширить. На прилегающей к СКК территории разобьют парк с игровым комплексом и спортплощадками. Их можно будет использовать круглый год. Реконструировать комплекс собираются за три года к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге. Смольный хочет запросить для этого десять миллиардов рублей из федерального бюджета. Столько же вложит частный инвестор. Все доходы после реконструкции достанутся ему. Известно, что планы на стадион есть у друга президента России Владимира Путина миллиардера Геннадия Тимченко. Отмечу, что ранее проект реконструкции стадиона вызвал критику со стороны архитекторов Петербурга. Также в городе возникла инициативная группа градозащитников. Они требуют отменить планы реконструкции арены.

Отметим, научно-техническое сообщество Франции включило СКК «Петербургский» в список величайших инженерных достижений двадцатого века.