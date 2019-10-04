Совет при президенте по правам человека обратился к прокурору Псковской области в связи с делом Светланы Прокопьевой

Совет при президенте по правам человека обратился к прокурору Псковской области в связи с делом журналистки Светланы Прокопьевой. Её обвиняют в оправдании терроризма из-за рассуждений о причинах теракта в здании архангельского ФСБ. Комиссия по свободе информации не усмотрела никаких признаков оправдания терроризма в высказываниях журналистки, сообщает пресс-служба СПЧ. В сообщении подчёркивается, что Прокопьева в своей авторской радиопрограмме пыталась затронуть сложные и неоднозначные для восприятия вопросы. Совет просит учесть мнение комиссии при изучении материалов уголовного дела, пишет агентство Интерфакс.
2019-10-04T12:03:00+03:00
2019-10-04T12:04:27+03:00
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12:03, 04 октября 2019
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