Прокуратура разъяснила свою позицию по делу Константина Котова, осужденного по так называемой «дадинской» статье

Ведомство считает возможным нарушить запрет Конституционного суда наказывать лишением свободы за неоднократное участие в несогласованных акциях.

По оценке прокуратуры, реальный срок Котову не противоречит постановлению Конституционного суда, поскольку его участие в четырех несогласованных акциях представляло «реальную угрозу наступления негативных последствий». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ гособвинения на апелляционную жалобу адвокатов осужденного. «Угрозой» прокуратура сочла нарушение правил дорожного движения, якобы допущенное Котовым, а также блокирование прохода людей по улицам к достопримечательностям.

После жалобы активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения акций, Конституционный суд уточнил, что возбуждать уголовное дело из-за нескольких митингов подряд нельзя. Обвинение можно предъявить лишь в случае причинения вреда здоровью людей, имуществу, общественному порядку либо при возникновении реальной угрозы таких последствий.

В начале сентября Тверской суд приговорил Котова к четырем годам колонии. Сначала на него составили протокол за пост в Фейсбуке с призывом выйти на акцию, а затем привлекли за участие в акции 2 марта и шествиях 13 мая и 12 июня в Москве.