Мосгорсуд признал законным приговор Владиславу Синице, осужденному на 5 лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в твиттере с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.

«Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор суда в отношении Синицы — без изменения», — огласила постановление судья.