Райфайзен банк собирается закрыть четверть отделений в России

Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал председатель правления кредитной организации Сергей Монин. По его словам, за последний год среднестатистический клиент Райфайзен банка на 60 процентов чаще стал пользоваться он-лайн каналами и на 30 процентов – реже ходить в отделения. Сокращение офисов планируют провести до конца года, отмечает издание.