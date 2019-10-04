Райфайзен банк собирается закрыть четверть отделений в России

Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал председатель правления кредитной организации Сергей Монин. По его словам, за последний год среднестатистический клиент Райфайзен банка на 60 процентов чаще стал пользоваться он-лайн каналами и на 30 процентов – реже ходить в отделения. Сокращение офисов планируют провести до конца года, отмечает издание.
2019-10-04T11:32:00+03:00
2019-10-04T11:35:09+03:00
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11:32, 04 октября 2019
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