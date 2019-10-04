В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы

Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России», сообщает Эхо Перми. Официально происходящее было заявлено, как патриотические учения для детей сотрудников СИЗО Соликамска и приглашённых учеников местной школы. Программа включала отработку строевых приёмов, посещение городка служебного собаководства и построение. На фотографиях, Опубликованных на сайте Управления ФСИН, видно, что большинству детей, которые участвовали в мероприятии, не более 10 – 11 лет.
2019-10-04T11:31:00+03:00
2019-10-04T11:34:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2513353-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 04 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…