В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы

Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России», сообщает Эхо Перми. Официально происходящее было заявлено, как патриотические учения для детей сотрудников СИЗО Соликамска и приглашённых учеников местной школы. Программа включала отработку строевых приёмов, посещение городка служебного собаководства и построение. На фотографиях, Опубликованных на сайте Управления ФСИН, видно, что большинству детей, которые участвовали в мероприятии, не более 10 – 11 лет.