Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно этим данным, вчера вечером в районе села Яндаре произошёл конфликт, после которого один сотрудник с огнестрельным ранением был госпитализирован. По предварительным данным. перестрелка произошла между сотрудниками ФСИН, службы безопасности ведомства и СИЗО.
2019-10-04T11:31:00+03:00
2019-10-04T11:33:40+03:00
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11:31, 04 октября 2019
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