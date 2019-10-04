Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно этим данным, вчера вечером в районе села Яндаре произошёл конфликт, после которого один сотрудник с огнестрельным ранением был госпитализирован. По предварительным данным. перестрелка произошла между сотрудниками ФСИН, службы безопасности ведомства и СИЗО.