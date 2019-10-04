Суд признал законным отказ Генпрокуратуры проверить раскопки российского военно-исторического общества в Сандармохе

Тверской суд Москвы признал законным отказ Генпрокуратуры проверить раскопки российского военно-исторического общества в урочище Сандармох. Об этом сообщает издание «7 на 7». С жалобой в суд обращалась председатель партии Яблоко и депутат Карельского парламента Эмилия Слабунова. Она подчёркивала, что захоронение носит статус памятника истории и для раскопок там была необходима историко-культурная экспертиза. В прокуратуре Карелии Слабуновой говорили, что у урочища статус достопримечательного места и что раскопки велись законно. Как отмечает «Новая газета», в Генпрокуратуре жалобу не стали рассматривать по существу. Её перенаправили в республиканскую прокуратуру. Между тем, адвокат Слабуновой Алексей Сюзюмов говорит, что передавать обращение, по которому нижестоящая инстанция уже вынесла решение таким образом нельзя.