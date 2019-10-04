Журналистка Юлия Юзик задержана в Тегеране – координатор движения «Наблюдатели Дагестана»

Журналистка, писатель Юлия Юзик задержана в Тегеране. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Магомедов со ссылкой на ее родственников.

«На странице Юзик в Фейбуке вчера появился пост от имени ее дочери о том, что Юлия находится в тюрьме в Тегеране. Я проверил информацию через ее бывшего супруга, он подтвердил, что это не фейк — у Юлии было право на один звонок, она его сделала и сказала, что задержана», — отметил Магомедов.

Он уточнил, что в настоящее время связи с Юзик нет. Что конкретно грозит журналистке, пока непонятно. «В разговоре дочь упомянула связь с Израилем и террористическую статью. Предположительно, это связано с журналистскими публикациями Юзик», — заключил Магомедов.

Юлия Юзик — автор книги «Невесты Аллаха. Лица и судьбы всех женщин-шахидок, взорвавшихся в России». Она была кандидатом в депутаты Государственной Думы в 2016 году по Дагестану.