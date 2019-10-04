Подмосковные Химки открыли сезон для российских клубов в баскетбольной Евролиге победой над израильским Маккаби

Химки перед началом сезона очень серьезно укрепились. Алексей Швед, Тимофей Мозгов и Сергей Карасев — все три российских игрока имеющие опыт национальной баскетбольной ассоциации собрались в подмосковном клубе. К ним присоединился Йонас Жеребко, тоже выступавший за океаном. Вкупе с теми, кто был в команде и до этого получилась очень солидная компания. Правда увидеть ее в полном комплекте пока возможности нет. Мозгов продолжает лечиться, а Карасев получил травму в одном из первых матчей Единой Лиги ВТБ. Зато вернулся после повреждения Алексей Швед и был как всегда хорош. Он набрал 22 очка, 18 добавил Энтони Гилл, Янис Тима забил 17, а Йонас Жеребко 14. Общий счет 89:83 в пользу Химок.

Сегодня сезон открывают и два других представителя России в Евролиге. ЦСКА играет в Берлине с Альбой, а а Зенит тоже в гостях против испанской Валенсии.