Майк Помпео сегодня должен передать всю документацию по Украине по запросу трёх комитетов Палаты представителей США

Госсекретарь Майк Помпео сегодня должен передать всю документацию и корреспонденцию по Украине по запросу трёх комитетов Палаты представителей США. Сегодняшнее число – это дедлайн, установленный официальной повесткой в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Однако Помпео ранее заявил, что не собирается выполнять требование.

Документы от Майка Помпео ждут комитеты по разведке, по иностранным делам и по надзору. Конгрессмены затребовали всю документацию и корреспонденцию по Украине начиная с 20 января 2017 года (когда Дональд Трамп официально вступил в должность президента США) по сегодняшний день. Также демократы запросили список лиц, присутствовавших при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля, который послужил основанием для начала импичмента, и любые имеющиеся копии его стенограммы. Три дня назад Госсекретарь США заявил, что не намерен исполнять повестку Палаты Представителей, назвав действия конгрессменов «актом запугивания». Демократы в ответ пригрозили импичментом самому Помпео. Позднее Помпео признал, что присутствовал при том телефонном разговоре и слушал его — и это ставит дополнительный вопрос о том, почему Госсекрерарь никак не остановил Трампа. Вчера первые показания Конгрессу в рамках импичмента давал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, подавший из-за скандала в отставку. Личный юрист Трампа Руди Джулиани ранее заявлял, что это Волкер знакомил его с советником Зеленского и помогал усилиям Трампа в том, чтобы заставить украинские власти расследовать Джо Байдена и его сына Хантера. А газета Нью-Йорк Таймс накануне сообщила, что Волкер, с согласия Джулиани, помогал составить черновик заявления для украинских властей о том, что они обязуются расследовать компанию Бурисма, в совете директоров которой работал Хантер Байден.

Главный инспектор Госдепартамента США вчера передал Конгрессу пакет документов, которые содержат обвинения в адрес Джо Байдена и его сына. В Конгрессе заявили, что распространение этих материалов является пропагандой и дезинформацией.