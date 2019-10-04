Мосгорсуд сегодня рассматривает жалобу защиты на приговор в отношении Владислава Синицы, осуждённого на 5 лет колонии за твит о детях силовиков. Молодого человека обвинили в призывах к расправам. В рамках прений в суде Владислав Синица сказал, что хорошо относится к сотрудникам силовых структур, а его твит является лишь ответом на грубость.

Синица подчеркнул, что к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов не призывал.