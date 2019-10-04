Россиянин Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов в Пекине

Он обыграл итальянца Фабио Фоньини. Встреча завершилась со счётом 3:6: 6:3, 6:1. В полуфинале Хачанов стретится с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и британцем Энди Марреем.
2019-10-04T10:32:00+03:00
2019-10-04T10:37:20+03:00
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10:32, 04 октября 2019
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