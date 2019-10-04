Экстренно доставлен в больницу актёр и режиссёр Александр Хван

Сам он сказал в интервью РБК, что его привезли на скорой из-за обострения хронического бронхита. Хван уточнил, что в лечебном учреждении, куда его привезли, не оказалось пульманологического отделения. Режиссёра оставили сидеть в приёмном покое.
2019-10-04T10:31:00+03:00
2019-10-04T10:36:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 04 октября 2019
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