Власти Якутска согласовали массовый пикет в поддержку Александра Габышева, который называет себя шаманом

Мужчина стал фигурантом уголовного дела об экстремизме после того, как отправился пешком в Москву, как говорит он сам, «изгонять Путина». Организатор акции депутат госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан рассказала агентству «Интерфакс», что акция в поддержку Габышева пройдёт на центральной площади Якутска. Власти разрешили до тысячи участников. Мыраан подчеркнула, что права Габышева были нарушены при задержании и попытке провести психическое обследование.