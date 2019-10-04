Власти Якутска согласовали массовый пикет в поддержку Александра Габышева, который называет себя шаманом

Мужчина стал фигурантом уголовного дела об экстремизме после того, как отправился пешком в Москву, как говорит он сам, «изгонять Путина». Организатор акции депутат госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан рассказала агентству «Интерфакс», что акция в поддержку Габышева пройдёт на центральной площади Якутска. Власти разрешили до тысячи участников. Мыраан подчеркнула, что права Габышева были нарушены при задержании и попытке провести психическое обследование.
2019-10-04T10:31:00+03:00
2019-10-04T10:36:31+03:00
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10:31, 04 октября 2019
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